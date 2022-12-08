الدبيبة: نرفض المسارات الموازية ونتجه نحو الانتخابات

وتابع: "أكبر تحدٍ لنا هو حماية إرادة الليبيين الرافضة للصفقات المشبوهة".

وخاطب أهالي أبو قرين، التي تقع على خط وقف إطلاق النار بين شرق وغرب ليبيا، بقوله: "كل مناطق الوطن عندنا سواسية ونعمل على مشاركتكم همومكم وكل ما تتحملونه من مصاعب".

وأضاف الدبيبة: "اجتماعنا يأتي تجسيدًا لمبدأ العدالة، لنؤكد أنكم جزء أساسي في مشروع البناء والمصالحة ولحمة الوطن ووحدته، فحكومتنا تقدم خدماتها لكل الليبيين، وحققنا بشكل واقعي معنى الوحدة الوطنية، ولم نميز بين أي جهة أو مدينة".

وتابع: "نقود جهودًا ضد أمراء الانقسام والحروب، وهذه المنطقة التي يقطنها الورفلي والعبدي والقذافي والهيشي، مثال حقيقي بأن الليبيين أسرة واحدة".

واعتبر الدبيبة أن محاولات عزل حكومة الوحدة عن الشعب فشلت، وأصبحت أكثر قربًا من المجتمع، مؤكدًا أن حكومته ستواصل خططها التنموية رغم محاولات بعض الأطراف عرقلتها.

وأشار إلى أن حكومته أوفت بعهودها بتحسين المرتبات واعتماد جدول المرتبات الموحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.