"جون أفريك": تدهور الحالة الصحية للناشط الجزائري رشيد نكاز في السجن

وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، إنّ الناشط والمعارض السياسي الجزائري الفرنسي، الذي حُكم عليه في يوليو/تموز الماضي بالسجن 5 سنوات كان قد أعلن في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري اعتزاله الحياة السياسية.

واستدعى تدهور الحالة الصحية لرشيد نكاز نقله في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من سجن الشلف إلى سجن الحراش لتلقي رعاية خاصة، ولكن لم يتم إبلاغ محاميه بذلك إلا في الأيام الأخيرة لأن نكاز لا يحظى بزيارات محاميه إلا في حالات استثنائية، وفق ما أكده أحدهم لـ "جون أفريك".