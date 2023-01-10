"جون أفريك": تدهور الحالة الصحية للناشط الجزائري رشيد نكاز في السجن
كشف تقرير إخباري أنّ الوضع الصحي للناشط السياسي الجزائري الموقوف بالسجن رشيد نكاز بات خطيرا، وأنّ الرجل لا يتمتع بزيارات المقربين منه إلا في حالات استثنائية.
وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، إنّ الناشط والمعارض السياسي الجزائري الفرنسي، الذي حُكم عليه في يوليو/تموز الماضي بالسجن 5 سنوات كان قد أعلن في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري اعتزاله الحياة السياسية.
واستدعى تدهور الحالة الصحية لرشيد نكاز نقله في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من سجن الشلف إلى سجن الحراش لتلقي رعاية خاصة، ولكن لم يتم إبلاغ محاميه بذلك إلا في الأيام الأخيرة لأن نكاز لا يحظى بزيارات محاميه إلا في حالات استثنائية، وفق ما أكده أحدهم لـ "جون أفريك".
وخلال اجتماعهم الأخير في غرفة الزيارة أخبر رشيد نكاز محاميه أنه قد تم فحصه من قبل جراح الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة الجزائر، لكن الطبيب "رفض إجراء جراحة له على أساس أنه لا يريد تحمل المسؤولية عن عملية جراحية معقدة للغاية، حيث يمكن أن تؤدي به إلى الصمم والبكم".
ونقلت "جون أفريك" عن المصدر قوله، إنّ نكاز "يعاني حاليًا من صعوبات في التنفس وفقدان كامل للسمع في أذن واحدة، و50 % من الثانية".
كما يعاني رشيد نكاز، البالغ من العمر 51 عامًا، من مشكلة في البروستات وكيس في الكبد ومضاعفات في العظام والمفاصل، وفق ما أعلن محاموه بعد إدانته في 3 يوليو / تموز الماضي بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف دينار من محكمة الاستئناف بتهمة "التحريض على تجمع غير مسلح" و"الدعوة لمقاطعة صناديق الاقتراع" خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل / نيسان 2019.
وأشار التقرير إلى أنّ نكاز أعلن قبل أيام على صفحته بـ"فيسبوك" أنه أصبح ضعيفا جدّا ولا ينام، ومن ثم قرّر التخلي عن السياسة، مبررا ذلك "بقوة الظروف" للتفرغ "حصريًا لحل مشاكله الصحية والكتابة ولعائلته، التي ضحى بها وهاجر إلى الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات ولم يرها منذ ثلاث سنوات.