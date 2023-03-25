"الطاقة الذرية": عثرنا على اليورانيوم المفقود في ليبيا

وورد في بيان اليوم الجمعة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت تفتيشا يوم الثلاثاء واكتشفت أن "كمية ضئيلة نسبيا من خام اليورانيوم المركز مازالت مفقودة".

جاء ذلك في متابعة لبيان قوات الجيش الوطني الليبي الأسبوع الماضي الذي أفاد بالعثور على براميل خام اليورانيوم المركز قرب المخزن الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا.

وأضافت الوكالة: "خلال (التفتيش)، لاحظ مفتشو الوكالة أن البراميل التي لم تكن موجودة في الموقع المعلن عنه في وقت (التفتيش) السابق قد أُعيدت وتُركت على مقربة من هذا الموقع".

وتابعت قائلة: "أكد مفتشو الوكالة أن هذه البراميل تحتوي على خام اليورانيوم الطبيعي المركز وشهدوا إعادة نقلها الى الموقع المعلن عنه لتخزينها".