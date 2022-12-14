ليبيا.. النائب العام يفتح تحقيقا حول تسليم "أبو عجيلة" لأمريكا
كشف النائب العام الليبي الصديق الصور، يوم الأربعاء، عن بدء تحقيق في حادثة تسليم المسؤول الأمني السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى الولايات المتحدة.
وأكّد النائب العام في تصريحات نقلها تلفزيون "الأحرار" المحلي، أن السلطات بدأت التحقيقات، بعد تلقيها شكوى بالخصوص، مؤكدا أن "عملية التسليم تمت دون احترام للإجراءات والترتيبات القانونية في هذا المجال".
وكان البرلمان الليبي طالب الإثنين، النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المريمي وسلّمه إلى جهات أجنبية على خلفية قضية لوكربي.
وقالت رئاسة مجلس النواب في خطاب وجهته إلى النائب العام، إن "هذه القضية قد تمت تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا".
وأكد الخطاب أن مجلس النواب "يعبر عن رفضه بشكل قاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح الملف لأسباب سياسية لابتزاز دولة ليبيا، بغية الاستيلاء على أموالها المجمدة".
ودعا المجلس إلى "محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، ولملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي".
وكان القضاء الأسكتلندي أعلن الأحد الماضي، أن أبو عجيلة المشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول/ ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا، بات محتجزًا في الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول بوزارة العدل الأمريكية، يوم الأحد، أن الولايات المتحدة احتجزت الرجل المتهم بصنع القنبلة التي فجرت رحلة بان أم رقم 103 فوق لوكربي.
وأضاف المتحدث أن أبو عجيلة سيمثل لأول مرة أمام محكمة اتحادية في واشنطن.