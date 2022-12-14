ليبيا.. النائب العام يفتح تحقيقا حول تسليم "أبو عجيلة" لأمريكا

وكان البرلمان الليبي طالب الإثنين، النائب العام بتحريك دعوى جنائية ضد كل من تورط في اختطاف المريمي وسلّمه إلى جهات أجنبية على خلفية قضية لوكربي.

وقالت رئاسة مجلس النواب في خطاب وجهته إلى النائب العام، إن "هذه القضية قد تمت تسويتها نهائيًا مع الحكومة الأمريكية سابقًا بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضًا ماديًا".

وأكد الخطاب أن مجلس النواب "يعبر عن رفضه بشكل قاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح الملف لأسباب سياسية لابتزاز دولة ليبيا، بغية الاستيلاء على أموالها المجمدة".

ودعا المجلس إلى "محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، ولملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي".