ليبيا.. مشروع قانون المحكمة الدستورية يثير تباينا بين النواب

أثار مشروع قانون بدأ البرلمان الليبي بمناقشته يوم الأربعاء، ويتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية، تباينا بين النواب، ففي الوقت الذي وجه فيه بعضهم انتقادات حادة للقانون، أكد آخرون على ضرورته.

وأحال البرلمان الأربعاء، مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا من أجل إبداء رأيهما بشأنه ومدى ملائمته نصوصه مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية.

وانتقد النائب في البرلمان صالح افحيمة بقوة خطوة البرلمان قائلا في تصريحات لتلفزيون "بانوراما" المحلي إن "القانون ترف تشريعي وتدخل سافر في عمل السلطة القضائية".

وأضاف افحيمة أن "هذا القانون يعد كارثة بكل المقاييس إذا لم يتم إجراء تعديلات جذرية على نصوص مواده، ومعيب وفيه تداخل كبير بين السلطتين التشريعية والقضائية لاسيما أن غالبية أعضاء هذه المحكمة يتم تعيينهم من مجلسي النواب والأعلى للدولة".

وأشار إلى أن "المادة 21 بالقانون تنص على عدم جواز قبول المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية أي نص قانوني موضوعي أو إجرائي إلا من قبل رئيس مجلس النواب أو 10 نواب على الأقل أو رئيس الحكومة أو 10 وزراء وهو ما يشكل سابقة خطيرة ويجب التصدي له".

من جانبه، اعتبر النائب في البرلمان الليبي محمد الحنيش في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "مشروع القانون لم يلق قبولا من معظم النواب وتم الاتفاق على إحالته إلى المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء والإدارة العامة للقانون للدراسة أو إبداء الرأي".

لكن هناك من النواب من يؤيد هذا المشروع خاصة أن هناك طعونا قضائية تتعلق بالانتخابات سيتم حسمها على الأرجح في المحكمة الدستورية.

وقال النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، إن "مشروع القانون قوبل بالرفض قبل حتى أن يعرض وأن تتم مناقشته".

وأشار إلى أنه "كان يفترض تلاوته وأخذ الرأي والشورى فيه ويبقى مشروع قانون تقدموا به لمناقشته، والقبول به أو رفضه يبقى بيد مجلس النواب وهو قدم من طرف قضاة ونواب ومحامين وتم وضعه على جدول الأعمال".

وأردف العرفي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "الفيصل هو التصويت، إما برفضه أو بإقراره، هذا القانون يبتعد أولا عن العاصمة المختطفة من الميليشيات وبالتالي هناك 7 طعون دستورية ضد أشخاص، تنتظر فتح الدائرة الدستورية للحسم فيها وللابتعاد عن تصفية كل طرف لحساب ضد الآخر".

وأوضح أن "هذه الطعون قد تدخل البلاد في مأزق آخر لذلك لابد من تكريس المحكمة الدستورية من أجل حسم هذه الطعون وعدم الدخول في دوامة يصعب الخروج منها، خاصة أن الدائرة الدستورية أصبحت مسيسة ولا تملك استقلالية في ظل وجود الميليشيات"، بحسب قوله.

واعتبر العرفي أن "المستفيد من عرقلة المحكمة الدستورية المتأدلجين والإخوان المسلمين الذين يدعون أنهم هم صناع التغيير في ليبيا، لديهم أجندة واضحة".