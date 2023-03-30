تونس.. التحقيق مع الغنوشي في قضية جديدة
مثل رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أمام الفرقة المركزية للحرس الوطني، على خلفية تهم موجهة له في قضية جديدة، وفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك" المحلية.
وقال مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، إن "التحقيق مع الغنوشي اليوم الخميس يأتي بسبب دعوى رفعها ضده وزيران سابقان هما وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد".
وأوضح المصدر أن "هذه الدعاوى تتعلق بتصريحات أدلى بها راشد الغنوشي بخصوص تعديل وزاري عرفته تونس في عام 2018، قال فيها إن حزبه رفع الفيتو ضد من قال إنهم وزراء فاسدون، خلال اجتماع لكتلته النيابية في ذلك العام؛ ما أثار جدلا سياسيا واسعا حينها".
وقالت ماجدولين الشارني في وقت سابق، إن هذه التصريحات تمس مؤسسات الدولة، مشيرة في تصريحات لتلفزيون "نسمة تي في" المحلي، إلى أن "محاربة الفساد تتم عبر الأفعال والقوانين، وأنها لم تستغرب صدور مثل هذه التصريحات من راشد الغنوشي".
وأكدت الشارني أن "رئيس الحكومة يوسف الشاهد لم يتحدث عند إجرائه للتعديل الوزاري مطلقا عن الفساد، وإنما عن إكراهات سياسية، وأعلنت آنذاك عزمها مقاضاة راشد الغنوشي".
وأضافت: "بالنسبة لي القضاء هو الفيصل، ولن أسمح لأحد بالمس من أعضاء الحكومة المغادرين".
يشار إلى أن الغنوشي يواجه منذ أشهر عددا من القضايا والتحقيقات، من بينها ما يتعلق بنعت أمنيين بالطواغيت خلال جنازة لأحد قيادات حركة النهضة، علاوة على قضية الشركة الإعلامية المعروفة بـ "أنستالينغو"، فضلا عن ملف تسفير شباب تونسيين إلى "بؤر التوتر".