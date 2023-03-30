تونس.. التحقيق مع الغنوشي في قضية جديدة

وقال مصدر أمني مطلع لـ"إرم نيوز"، إن "التحقيق مع الغنوشي اليوم الخميس يأتي بسبب دعوى رفعها ضده وزيران سابقان هما وزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد".

وأوضح المصدر أن "هذه الدعاوى تتعلق بتصريحات أدلى بها راشد الغنوشي بخصوص تعديل وزاري عرفته تونس في عام 2018، قال فيها إن حزبه رفع الفيتو ضد من قال إنهم وزراء فاسدون، خلال اجتماع لكتلته النيابية في ذلك العام؛ ما أثار جدلا سياسيا واسعا حينها".

وقالت ماجدولين الشارني في وقت سابق، إن هذه التصريحات تمس مؤسسات الدولة، مشيرة في تصريحات لتلفزيون "نسمة تي في" المحلي، إلى أن "محاربة الفساد تتم عبر الأفعال والقوانين، وأنها لم تستغرب صدور مثل هذه التصريحات من راشد الغنوشي".