الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ومحافظ صفاقس

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، كلا من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ومحافظ صفاقس، فاخر الفخفاخ، وفق ما أعلنت الرئاسة التونسية.

ولم يكشف البيان الصادر عن الرئاسة التونسية أسباب وتفاصيل القرار الذي صدر في أعقاب استقبال قيس سعيد، في وقت سابق اليوم الجمعة بقصر قرطاج الرئاسي، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

واكتفى البيان الرئاسي، بالقول إن "اللقاء تناول الوضع العام في البلاد وضرورة توفير كل الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب".

