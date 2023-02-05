عشية زيارة تبون لروسيا.. ضغوط أمريكية لمنع تعزيز التقارب بين الجزائر وموسكو‎‎

كشفت مصادر سياسية جزائرية، أن الجزائر "تواجه ضغطا من الولايات المتحدة" من أجل عرقلة تعزيز تقاربها مع روسيا، عشية زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، قد أجرت محادثات مع وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة حيث "بحثا التطورات الدولية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن "المحادثات تطرقت أيضا إلى التداعيات العالمية للعدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا وأهمية الدعم الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وقالت مصادر سياسية جزائرية مطلعة لـ "إرم نيوز"، إن "المحادثات تطرقت خصوصا إلى سبل تعزيز العلاقات الأمريكية الجزائرية في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا".