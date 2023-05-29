ليبيا.. مواجهات بين فصيلين مسلحين في طرابلس

سُمعت أصوات إطلاق نار في العاصمة الليبية، صباح الإثنين، بعد ساعات على اندلاع مواجهات بين فصيلين مسلحين مواليين لحكومة البلاد المدعومة من الأمم المتحدة، وفق ما ذكرت مصادر طبية وتقارير إعلامية.

وأصيب عدد من سكان طرابلس بجروح طفيفة أثناء المواجهات التي وقعت ليل الأحد وامتدت إلى عدة أحياء.

واندلعت مواجهات بين قوات "جهاز الردع" و"اللواء 444"، المواليين لحكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، بعدما تم توقيف أحد عناصر "اللواء 444".

وبثّ التلفزيون الليبي ووسائل إعلام على الإنترنت مقاطع مصوّرة لأعمال العنف نشرها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس على "فيسبوك" بأن رجلا أصيب "بشظية نتيجة الاشتباكات في منطقة عين زاره"، مضيفا أنه أصيب في يده.

وأشار الجهاز إلى إصابة مركبة تابعة لإسعاف عين زاره "بعيار ناري أدى لخروجها مؤقتًا عن الخدمة".

وانتشرت مدرعات ومقاتلون الأحد في شارع جرابة التجاري والمكتظ في شرق العاصمة وفي حي "راس حسن" السكني وسطها.

وبعد توقف القتال، سُمع مجددا إطلاق نار بأسلحة ثقيلة وخفيفة وسُمعت أصوات سيارات الإسعاف في ضاحيتي عين زاره والفرناج (شرق العاصمة) حتى الساعة الثالثة صباحا (01,00 ت غ) الإثنين.