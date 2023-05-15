الرئيس التونسي يدعو لمقاربة جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية

وحسب بيان إعلامي صدر عن رئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء مطولا ملف الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم بصفة مستمرة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنّه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها.

وأضاف الرئيس التونسي قائلا: "الضحايا تتضاعف أعدادهم يوما بعد يوم وهناك شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار بهم، هذا إذا لم يقضوا في البحر ورمت الأمواج بجثثهم".

ولفت الرئيس سعيد إلى أنّ القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، مبينا بأنّ تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة.

واقترح سعيد خلال اللقاء مع المسؤول الإيطالي "عقد اجتماع دولي في أقرب وقت على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار".