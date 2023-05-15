الرئيس التونسي يدعو لمقاربة جديدة للتعامل مع الهجرة غير الشرعية
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين أن علاج ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لا يمكن أن يكون ضمن مقاربة أمنية فقط، فالحاجة ملحة إلى مقاربة جديدة، من خلال القضاء على الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة.
جاء ذلك، خلال لقاء عقده الرئيس قيس سعيد يوم الإثنين مع وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في قصر قرطاج، تناول عددا من القضايا على رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وحسب بيان إعلامي صدر عن رئاسة الجمهورية، فقد تناول اللقاء مطولا ملف الهجرة غير الشرعية التي تتفاقم بصفة مستمرة، حيث شدّد رئيس الجمهورية على أنّه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها.
وأضاف الرئيس التونسي قائلا: "الضحايا تتضاعف أعدادهم يوما بعد يوم وهناك شبكات إجرامية تستغل الظروف اللاإنسانية لمن تقطّعت بهم السبل نتيجة الفقر واليأس وتتلقّفهم للاتجار بهم، هذا إذا لم يقضوا في البحر ورمت الأمواج بجثثهم".
ولفت الرئيس سعيد إلى أنّ القضاء على الأسباب هو الطريق الأنجع لوضع حدّ للهجرة غير النظامية، مبينا بأنّ تونس تعاني بدورها من هذه المأساة والحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا وفق مقاربة جديدة.
واقترح سعيد خلال اللقاء مع المسؤول الإيطالي "عقد اجتماع دولي في أقرب وقت على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك الدول التي يتدفّق منها هؤلاء المهاجرون حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار".