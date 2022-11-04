10 مرشحين يصلون إلى البرلمان التونسي قبل خوض الانتخابات

فاز 10 مترشحين للانتخابات التشريعية في تونس بمقاعد في البرلمان الجديد قبل خوض السباق الانتخابي، في سابقة هي الأولى من نوعها في تونس.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس العدد النهائي للمترشحين المقبولين في مختلف الدوائر الانتخابية، وقالت إنّ 7 دوائر لم تسجل تقدّم أي مترشح بينما سجلت 10 دوائر مترشحا وحيدا عن كلّ منها، ما يعني صعودهم آليا إلى البرلمان وفوزهم بمقاعد قبل خوض الانتخابات المقررة في 17 ديسمبر / كانون الأول المقبل.

وينص قانون الانتخابات في تونس على أنّ "الدوائر ذات الترشح الوحيد يُعدّ المترشح فيها فائزا وذلك بعد استيفاء جميع الأطوار الانتخابية والقضائية".

ويعني ذلك أن إعلان فوز هؤلاء المترشحين يبقى مسألة وقت، بعد استكمال عمليات التصويت وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنظر في الطعون المقدّمة بعد ذلك وإعلان النتائج النهائية.

والمترشحون الذين سينالون مقاعد في البرلمان الجديد دون خوض الانتخابات هم ماهر بوبكر الحضري وهشام حسني وفاتن النصيبي وثابت العابد وعادل البوسالمي وعبد الحليم بوسمة وعبد السلام الحمروني إضافة إلى النائب المترشح عن دائرة إيطاليا، حسب ما ذكره موقع تلفزيون "نسمة" التونسي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أمس الخميس عن قبول أكثر من ألف مترشح للانتخابات البرلمانية بعد البت في مطالب ما يفوق 1400 كانوا قد تقدموا بترشحاتهم.

وأوضح رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي أنه تم قبول ترشحات 1058 من بينهم 122 ترشحا من النساء.

ورفضت الهيئة في المقابل 363 ترشحا لأسباب تتعلق بالتزكيات، حيث يتعين على كل مترشح جمع 400 تزكية من الناخبين من نفس الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها، وعدم استكمال الوثائق المطلوبة أو عدم الاستجابة لشروط الترشح.

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخريطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو/تموز 2021 وحلّ البرلمان وتعليق العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، وطرح دستور جديد على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتجري الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه سعيد بمرسوم رئاسي أثار الجدل، وبموجب القانون الجديد تم تقليص عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165 مقعدا إضافة إلى اعتماد تقسيم جديد للدوائر.