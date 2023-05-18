سعيّد يتعهد بالحفاظ على أمن المواطنين اليهود بعد هجوم على كنيس

واتهم سعّيد، الأسبوع الماضي، من وصفهم بأنهم "مجرمون" بالسعي إلى الإضرار بقطاع السياحة في البلاد.

واجتمع الرئيس، اليوم الأربعاء، مع كبير الحاخامات اليهود، وكبير الأساقفة المسيحيين، ومفتي تونس، وقال إن استقباله لرجال الدين "رسالة تاريخية" في التعايش والتسامح.

وقال سعيّد في الاجتماع الذي بُث جزء منه عبر وسائل الإعلام: "سنوفر لكم الأمن في معابدكم. عيشوا في أمن وسلام، وسنوفر لكم كل شروط الأمن".

وكان القتيلان اليهوديان في الهجوم، الذي وقع أثناء احتفال ديني سنوي ابني عم، أحدهما فرنسي من أصل تونسي، والآخر إسرائيلي من أصل تونسي.

وقال كبير الحاخامات حاييم بيتان: "طمأننا الرئيس، وأعطانا ضمانات بألا يتكرر ما حدث مؤخرًا".