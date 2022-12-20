علي العريض.. رجل "النهضة" الغامض وذراعها الأمنية

وفي تلك الفترة، شهدت تونس واحدا من أخطر الأحداث في تاريخها الحديث مع اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم الـ6 من فبراير/ شباط 2013، واتجهت أصابع الاتهام حينذاك إلى الحركة التي كانت تسيطر على الحكم.

وفي خطوة لمحاولة امتصاص غضب الشارع، تقدم رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي باستقالته، وتم تشكيل حكومة ثانية.

لكن وزير الداخلية علي العريض هو من تولى رئاستها؛ ما أجج غضب معارضي الحركة، واستمرّت حالة الغليان لأشهر إلى حين واقعة اغتيال النائب السابق في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في الـ25 من يوليو/ تموز 2013، ما أدى بعدها إلى الإطاحة بحكومة العريض.

أجندات داخلية

وخلال الفترتين، على رأس وزارة الداخلية وعلى رأس الحكومة، أثار العريض كثيرا من التحفظات على أدائه، واعتبر رجلا غامضا ينفذ أجندات داخلية لحزبه.

ورأى فيه خصومه أبعد ما يكون عن رجل دولة بوسعه إدارة وزارة بحجم وزارة الداخلية، وأن تعيينه في هذا المنصب كان لغاية لحركة النهضة لتصريف الشؤون الأمنية على النحو الذي تراه.