علي العريض.. رجل "النهضة" الغامض وذراعها الأمنية
تتأرجح الحياة السياسية لنائب رئيس حركة "النهضة التونسية "علي العريض بين السجون وكرسي السلطة، فمن سنوات المعارضة ضد نظام زين العابدين بن علي، إلى سنوات الحكم، وصولا إلى السجن مرة أخرى.
وأصدر القضاء التونسي، الليلة الماضية، حكما بالسجن بحق العريض على خلفية الاشتباه في ضلوعه المباشر بتسهيل عملية تسفير شباب تونسيين للقتال في بؤر التوتر، خصوصا في سوريا، عندما كان وزيرا للداخلية ثم رئيسا للحكومة.
وتولّى العريض منصب وزير الداخلية، وهو المنصب الأشد حساسية في تونس، مع أول حكومة يتم تشكيلها عقب أول انتخابات جرت بعد ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، وترأستها حركة "النهضة" التي استأثرت بمعظم الحقائب الوزارية.
رجل النهضة
وخلال فترة توليه الوزارة كان العريض يوصف بأنه "رجل النهضة" للسيطرة على الجهاز الأمني والتحكم في مفاصل الوزارة الأشد حساسية حيث تم عزل عدد من كبار القادة الأمنيين وتنصيب آخرين أكثر ولاء للحركة.
وأثيرت خلال فترة توليه الوزارة أيضا مسألة "الأمن الموازي"، الذي وُصف بأنه "يتلقى الأوامر من الحركة ولا يحترم التراتب الإداري في التعاطي مع معالجة الملفات الأمنية".
وفي تلك الفترة، شهدت تونس واحدا من أخطر الأحداث في تاريخها الحديث مع اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد يوم الـ6 من فبراير/ شباط 2013، واتجهت أصابع الاتهام حينذاك إلى الحركة التي كانت تسيطر على الحكم.
وفي خطوة لمحاولة امتصاص غضب الشارع، تقدم رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي باستقالته، وتم تشكيل حكومة ثانية.
لكن وزير الداخلية علي العريض هو من تولى رئاستها؛ ما أجج غضب معارضي الحركة، واستمرّت حالة الغليان لأشهر إلى حين واقعة اغتيال النائب السابق في المجلس التأسيسي محمد البراهمي في الـ25 من يوليو/ تموز 2013، ما أدى بعدها إلى الإطاحة بحكومة العريض.
أجندات داخلية
وخلال الفترتين، على رأس وزارة الداخلية وعلى رأس الحكومة، أثار العريض كثيرا من التحفظات على أدائه، واعتبر رجلا غامضا ينفذ أجندات داخلية لحزبه.
ورأى فيه خصومه أبعد ما يكون عن رجل دولة بوسعه إدارة وزارة بحجم وزارة الداخلية، وأن تعيينه في هذا المنصب كان لغاية لحركة النهضة لتصريف الشؤون الأمنية على النحو الذي تراه.
وفي تلك الفترة، أيضا شهدت تونس أكبر عملية "تصدير" للمقاتلين الشباب نحو سوريا بين أواخر عام 2012 وأواخر 2013 ويواجه العريض اتهامات مباشرة بإصدار أوامر أو بتسهيل عملية خروج المقاتلين نحو الحدود التركية السورية بحكم نفوذه الكبير داخل الوزارة ووجود قيادات أمنية كبرى في شتى الإدارات تدين بالولاء لحركة النهضة.
ويُعدّ العريض أحد أكبر وأخطر الشخصيات داخل حركة النهضة، ووُلد في مدينة "مدنين" جنوب البلاد عام 1955، وحصل على شهادة الهندسة من مدرسة البحرية التجارية في سوسة، ثمّ بدأ ظهوره داخل حركة النهضة وتجلى خصوصا في المؤتمر العام ومجلس الشورى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
مخاوف خفية
وعايش العريض تطورات الحركة الإسلامية في تونس من "حركة الاتجاه الإسلامي" وصولا إلى تسمية حركة "النهضة"، وتغيّر نهجها من اعتماد العنف ضد السلطة القائمة (ضد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ثم في السنوات الأولى من حكم بن علي) إلى تبني مبدأ "التغيير الديمقراطي"، وعرف خلال هذه السنوات السجون لسنوات طويلة.
وإلى جانب دوره في الحركة خلال فترة مواجهتها للسلطة القائمة، لعب العريض ولا يزال دورا مفصليا في التواصل بين الأجيال القديمة والجديدة داخل الحركة، ويقف في موقع وسط بين الموالين لنهج رئيسها راشد الغنوشي والشقّ المعارض له والذي انشق عنه عدد كبير من القيادات العام الماضي.
ويجعل هذا الموقف من علي العريض ضامنا لتوازن الحركة، وعاملا أساسيا للغنوشي بعدم التخلي عنه والحفاظ عليه بصفته الرجل الثاني في الحركة، رغم المخاوف الخفية من رئيس الحركة من منافسته على منصبه في أي انتخابات مقبلة.
وتأتي محاكمة العريض على خلفية قضية التسفير لمحاولة كشف حقائق عجزت عنها اللجنة البرلمانية التي تشكلت منذ سنة 2015 ورأستها النائبة السابقة فاطمة المسدي التي تقدمت لاحقا بدعوى قضائية في الغرض، ما قد يعيد العريض وقيادات أخرى من الحركة ربما مجددا إلى السجون.