مدير مخابرات القذافي يحاكم في طرابلس ودعوات لإطلاق سراحه
بدأت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عبدالله السنوسي، مدير المخابرات في عهد الرئيس الراحل، معمر القذافي، وسط دعوات وضغوط متزايدة لإطلاق سراحه.
ويحاكم السنوسي الذي تقول عائلته إنه يعاني وضعا صحيا حرجا، أمام محكمة الاستئناف في طرابلس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الثورة التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.
وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن جلسة المحاكمة ستجري خلف أبواب مغلقة، بحضور محامي الدفاع فقط، دون السماح لأقارب السنوسي بالدخول للقاعة.
وفيما تحظى المحاكمة باهتمام محلي واسع، يطالب الكثيرون، خاصة من أنصار النظام السابق وقبائل فزان التي ينتمي إليها السنوسي، بإطلاق سراحه لـ"دواعٍ صحية وإنسانية"، ومن أجل "دعم مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي".
وتقول عائلة السنوسي، إن حالته تدهورت نتيجة عودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقاً بعد إجراء جلسات العلاج الكيماوي، وإنه يفتقد للرعاية الصحية والعلاج الكافي داخل السجن، إضافة إلى منعه من الزيارات.
والسنوسي الرجل الثاني في نظام القذافي، كان محتجزا في سجن بطرابلس منذ عام 2012 إلى جانب العشرات من أركان النظام السابق؛ بعد إدانته لدوره في مقتل محتجين خلال ثورة 2011، التي أسقطت نظام القذافي.