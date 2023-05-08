مدير مخابرات القذافي يحاكم في طرابلس ودعوات لإطلاق سراحه

بدأت في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عبدالله السنوسي، مدير المخابرات في عهد الرئيس الراحل، معمر القذافي، وسط دعوات وضغوط متزايدة لإطلاق سراحه.

ويحاكم السنوسي الذي تقول عائلته إنه يعاني وضعا صحيا حرجا، أمام محكمة الاستئناف في طرابلس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال الثورة التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن جلسة المحاكمة ستجري خلف أبواب مغلقة، بحضور محامي الدفاع فقط، دون السماح لأقارب السنوسي بالدخول للقاعة.