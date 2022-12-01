غواتيمالا تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية

افتتحت جمهورية غواتيمالا، اليوم الخميس، قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، أقصى جنوب إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، في خطوة جديدة تعد نجاحا للدبلوماسية المغربية في إدارة الملف.

وترأس حفل تدشين القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بمدينة الداخلة.