غواتيمالا تفتتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية
افتتحت جمهورية غواتيمالا، اليوم الخميس، قنصلية عامة بمدينة الداخلة المغربية، أقصى جنوب إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، في خطوة جديدة تعد نجاحا للدبلوماسية المغربية في إدارة الملف.
وترأس حفل تدشين القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة - وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بمدينة الداخلة.
وبذلك، يرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الإقليم إلى 28 قنصلية، تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون كبرى مدن الصحراء (12 قنصلية).
وكانت غواتيمالا قد أعلنت قبل أسابيع، دعمها مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تتقدم به الرباط كحل وحيد للنزاع حول إقليم الصحراء الغربية.
وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الغواتيمالي ماريو بوكارو فلوريس، آنذاك، أن جمهورية غواتيمالا قررت افتتاح قنصلية عامة لها بالداخلة من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية.