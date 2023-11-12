بعد فشل اجتماعات القاهرة.. رفض واسع لمراجعة القوانين الانتخابية في ليبيا
تصاعدت الدعوات الرافضة لمراجعة القوانين الانتخابية في ليبيا، وذلك عقب فشل مباحثات القاهرة بين رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب، خلفية الدغاري: "لم نتلق أية دعوة بشأن عقد جلسة للمجلس الاثنين، ولا مجال لإجراء أي تعديل على القوانين الانتخابية عقب نشرها في الجريدة الرسمية".
وأضاف الدغاري، في تصريحات نقلها عنه موقع "الساعة 24" المحلي، أن "بعض الأطراف طالبوا بتعديل القوانين الانتخابية؛ بهدف التماشي مع مصالحهم الشخصية"، مؤكدا أنه "على عقيلة صالح إبلاغنا بحيثيات لقائه برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في القاهرة".
من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه "إذا فُتح باب التعديل في القوانين الانتخابية سنرجع إلى المربع الأول، رئيسا مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح ومحمد تكالة، ناقشا في القاهرة تشكيل حكومة جديدة، وتطرقا لموضوع المناصب السيادية".
وأضاف أن ''التعديلات في القوانين الانتخابية ستكون فنية وهي مطلوبة من المفوضية أيضًا، والتعديل في النصوص القانونية أو إجراء أي تعديل على بعض المواد أو المصطلحات بعيد كل البعد، فالمكونات ومجلس الدولة والأحزاب ترغب في تعديل القوانين، وإذا فتح الباب فسيرجعنا ذلك إلى المربع الأول".
بدوره، قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: ''هناك فجوة كبيرة بين عقيلة وتكالة، الأخير يريد مناقشة القوانين الانتخابية، وعقيلة يريد مناقشة ما بعد القوانين باعتبارها أعلنت ونشرت في الجريدة الرسمية، لذا لم يتمخض عن لقائهما أي نتائج".
يذكر أن القاهرة استضافت، الأسبوع الماضي، لقاءات بين صالح وتكالة لم تسفر عن تفاهمات بشأن تشكيل حكومة جديدة تقود ليبيا نحو انتخابات برلمانية ورئاسية تعثر تنظيمها في 2021.