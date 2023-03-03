ليبيا.. ما حقيقة توقيف وزير داخلية الدبيبة بمطار باريس؟

وأكد مصدر سياسي ليبي لـ"إرم نيوز"، أنّ وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة سافر فعلا إلى باريس فور انتهاء مشاركته في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، لكنه قال إنه "لا علم له بمسألة التوقيف ولا خلفيته وأسبابه إن كان قد حصل".

من جهته، أكد مصدر صحفي ليبي لـ"إرم نيوز"، أنه تم فعلا توقيف الطرابلسي في مطار شارل ديغول في باريس، لكنه أكد أنه تم إخلاء سبيله بعد فترة وجيزة من التحقيق معه.

وأشار المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إلى أنّ توقيف الوزير كان "إجراء احترازيا" بناء على ورود اسمه في منظومة المراقبة التابعة للمطار، حيث جرى التثبت من هويته وعلاقته المحتملة بقضايا قد تكون تلاحقه، وفق تعبيره.