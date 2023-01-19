بينهم قيادات في"النهضة".. النيابة التونسية تجمّد حسابات بنكية لأكثر من 100 شخص
قررت النيابة العامة في تونس، الأربعاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية وشركات، وذلك على خلفية قضية غسل الأموال التي شملت قيادات بارزة بحركة "النهضة" الإسلامية.
وشملت قائمة الأشخاص الذين تم تجميد حساباتهم، التي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منها، 101 شخص، بينهم قيادات بارزة بحركة "النهضة"، من أهمهم: عادل الدعداع، وعامر العريّض، وابنة القيادي السابق في الحركة حمادي الجبالي، ومحمد الحشفي، صهر راشد الغنوشي، ومحمد العش القريب من نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي.
كما ضمّت القائمة، أصحاب مؤسسات إعلامية وشركات تجارية، من بينها شركة "الزيتونة للإعلام والاتصال" التابعة لحركة النهضة.
وكان القضاء أصدر مذكرة إيداع في السجن، بحق القيادي السابق في حركة "النهضة" عبد الكريم سليمان، بتهمة غسل أموال، عقب تحقيقات قضائية استمرت لعدة أيام وشملت 10 قياديين من الحركة.
وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية، أن الحكم بالسجن شمل 3 أشخاص آخرين بذات التهمة، بينما يواصل القطب القضائي المالي (محكمة مختصة في التحقيق في قضايا الفساد المالي) التحقيق مع عدة متهمين آخرين.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إنّ "قضية غسل الأموال التي فتحها القضاء قبل أيام، تشهد تطورات متسارعة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة النهضة، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية"، مضيفًا أنّ "هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية، وأنّ توقيف 10 قيادات من حركة النهضة في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية، حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم"، وفق قوله.