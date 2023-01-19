بينهم قيادات في"النهضة".. النيابة التونسية تجمّد حسابات بنكية لأكثر من 100 شخص

قررت النيابة العامة في تونس، الأربعاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية وشركات، وذلك على خلفية قضية غسل الأموال التي شملت قيادات بارزة بحركة "النهضة" الإسلامية.

وشملت قائمة الأشخاص الذين تم تجميد حساباتهم، التي حصلت "إرم نيوز" على نسخة منها، 101 شخص، بينهم قيادات بارزة بحركة "النهضة"، من أهمهم: عادل الدعداع، وعامر العريّض، وابنة القيادي السابق في الحركة حمادي الجبالي، ومحمد الحشفي، صهر راشد الغنوشي، ومحمد العش القريب من نجل رئيس حركة النهضة معاذ الغنوشي.

كما ضمّت القائمة، أصحاب مؤسسات إعلامية وشركات تجارية، من بينها شركة "الزيتونة للإعلام والاتصال" التابعة لحركة النهضة.