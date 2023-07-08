بعد تصريح "المليارات".. الرئيس التونسي يقيل مسؤولة في لجنة استعادة الأموال

أقال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، مسؤولة بارزة في لجنة الصلح الجزائي بعد تصريح منسوب لها أثار جدلا واسعا في الشارع التونسي.

وأفادت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الرئيس قيس سعيّد، أصدر قرارا يقضي بإعفاء عضوة اللجنة الوطنية للصلح الجزائي فاطمة يعقوبي من منصبها

وأكد بيان الرئاسة أن القرار "يدخل حيز التنفيذ فورا".

ولم يضف البيان الرئاسي أي معلومات بشأن دوافع الإقالة.

ووفقا لوسائل إعلام تونسية محلية، أثارت المسؤولة المقالة جدلا في البلاد بعدما قالت أمام الرئيس التونسي خلال زيارته مقر اللجنة، مؤخرا، لمتابعة ملف الأموال المنهوبة، بأنه بوسعها استعادة 30 مليار دينار تونسي، أي ما يناهز 10 مليارات دولار من هذه الأموال.

لكن قيس سعيّد قاطعها قائلا إنه يجب التثبت من أي جهة تحاول التحايل على الدولة، مضيفا أنه لا يمكن التسامح في هذا المجال.

وفي آذار مارس المنصرم، أقال سعيد رئيس "اللجنة الوطنية للصلح الجزائي" من منصبه.

وأنشأ الرئيس التونسي، هذه اللجنة في 2022، وتتمثل مهامها في إبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد من رجال أعمال قبل ثورة 2011 وكانت الحكومة التونسية أعدت فيهم قائمة في العام 2012.