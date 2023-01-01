وسط غموض موقف "الأعلى للدولة".. البرلمان الليبي يقرر المشاركة في "اجتماع غدامس"

قرر البرلمان الليبي، اليوم الأحد، الاستجابة إلى دعوة المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في الاجتماع المقرر يوم 11 يناير المقبل، في غدامس؛ وذلك في محاولة لكسر الجمود السياسي بالبلاد.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد دعا الخميس الماضي، رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحضور لقاء مرتقب في غدامس، في إطار مبادرة يقودها لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة والتعجيل بإجراء الانتخابات.

وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن المجلس سيشارك في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي يوم 11 يناير في غدامس.