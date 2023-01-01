وسط غموض موقف "الأعلى للدولة".. البرلمان الليبي يقرر المشاركة في "اجتماع غدامس"
قرر البرلمان الليبي، اليوم الأحد، الاستجابة إلى دعوة المجلس الرئاسي الليبي، للمشاركة في الاجتماع المقرر يوم 11 يناير المقبل، في غدامس؛ وذلك في محاولة لكسر الجمود السياسي بالبلاد.
وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد دعا الخميس الماضي، رئيسي مجلسي الدولة والنواب لحضور لقاء مرتقب في غدامس، في إطار مبادرة يقودها لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة والتعجيل بإجراء الانتخابات.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن المجلس سيشارك في الاجتماع الذي دعا له المجلس الرئاسي يوم 11 يناير في غدامس.
وقال المريمي في تصريحات نقلها موقع "الساعة 24" المحلي: إن "الاجتماع سيتناول التعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وهذا ما يريده مجلس النواب، كما أنه سيكون عاملًا مساعدًا للمجلس الرئاسي، لإنهاء القوة القاهرة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت".
وأضاف المريمي أن "مجلس النواب يعمل جاهدًا لإنهاء حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، لأن إنهاء القوة القاهرة يحتاج لمساعدة كافة المجالس والمكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا"، وفق قوله.
في المقابل، أبقى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لغاية الآن، الغموض قائمًا بشأن إمكانية مشاركته من عدمها، في اجتماع غدامس المرتقب، ولم يرد على دعوة المجلس الرئاسي الليبي.
لكن مصدرًا بالمجلس الأعلى للدولة، أكد أن المجلس سيعلن موقفه من دعوة المجلس الرئاسي خلال اجتماعه يوم غد الإثنين، على الأرجح.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ "إرم نيوز"، إن "قرار المجلس الأعلى للدولة سيكون دائمًا مع تغليب المصلحة الوطنية والحوار مع الجميع، ولن يقف ضد أي توجه يدفع نحو التعجيل بإجراء الانتخابات وحل الأزمة السياسية بالبلاد".
وتابع المصدر أن المجلس "سيتدارس الموقف غدًا الإثنين، خلال اجتماع أعضائه وسيعلن موقفه بهذا الخصوص".
وفي السياق ذاته، أكد عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، "استعداد البلدية لاستقبال طرفي مبادرة المجلس الرئاسي في 11 من الشهر الجاري وجمع الفرقاء الليبيين.
وقال المانع في تصريحات صحفية، إن "غدامس ستكون دائمًا مرحبة بالحوارات الرامية إلى إنهاء الأزمة وإيجاد حلول للأوضاع الراهنة".
وأضاف أن "الأوضاع الأمنية بالمدينة جيدة جدًا ومناسبة لعقد لقاءات المجلس الرئاسي مع مجلسي النواب والدولة".
وفي وقت سابق، نقل تلفزيون "ليبيا الأحرار" عن المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، تأكيدها أنه تم "تحديد موعد لعقد لقاء بين كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري".
وبينت وهيبة أن "المجلس الرئاسي حدد يوم 11 كانون الثاني/ يناير المقبل، موعدًا للقاء الذي سيعقد في مدينة غدامس، مشيرة إلى أن المجلس وجه خطابًا رسميًا للمجلسين بهذا الخصوص".
وأفادت وهيبة، بأن "المجلس الرئاسي لم يتسلم ردًا من مجلسي الدولة والنواب بالمشاركة في اللقاء"، لكنها أعربت عن أملها بأن "يوافقا على الحضور والانضمام إلى المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي بهدف حل النقاط الخلافية والوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل".
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حشد الدعم لمبادرة أطلقها مؤخرًا؛ بهدف إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وأكد محمد المنفي، أن "المجلس الرئاسي طرح مقاربة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسي النواب والدولة وبدعم البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية، من خلال معالجة النقاط الخلافية والتوصل إلى توافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد".
وأكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له نشره يوم 8 ديسمبر الجاري، أن "المبادرة سوف تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي".