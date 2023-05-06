الرئيس الجزائري: المحاسبة لن تستثني أحدا حتى الوزراء

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت إن من يخطئ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا، مضيفا أن المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء.

وأضاف تبون خلال لقاء إعلامي جمعه بالصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن محاسبة المسؤولين لا تستثني أحدا حتى ولو كان وزيرا، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقال ردا على أسئلة الصحفيين: "المسؤولية ليست كرسي أو برنوس أحمر".

وتابع تبون: "لا يمكننا الذهاب بعيدا بدون إعلام مسؤول ومهني، ومستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف مختلف الجرائد".

وأضاف تبون: "تصنيف الأمم المتحدة حول حرية الصحافة هو ما نأخذه بعين الاعتبار".