ليبيا.. المشري ينتقد إصرار الدبيبة على البقاء في السلطة
رد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا من خلال الانتخابات.
وقال المشري في تغريدة على "تويتر" إن "من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي. رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف".
وقال الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير المحلات في ليبيا، الاثنين: "لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر. شعارنا في هذه المرحلة لا حروب ولا عودة للقتال مرة أخرى ولن نقبل بمزايدة أي شخص. ضيعنا بلادنا بثمن بخس في السنوات الماضية، وخيراتنا تسد كل احتياجاتنا واحتياجات جيراننا حتى نعيش في هناء".
وأكد الدبيبة: "نريد أن نسير إلى طريق الانتخابات والدستور، ومن يأتي سنحترمه ونسلم له الحكم. لا حل للأزمة إلا بإقامة دستور يوافق عليه الليبيون لإجراء الانتخابات. طرابلس عاصمة كل الليبيين ولن نسمح لأحد أن يمسها، ولا نريد أن يقول أولادنا إننا ضيعنا بلادنا".
بالتزامن مع ذلك، صوّت المجلس الأعلى للدولة على المضي قدما في مسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتوحيد الحكومة في البلاد، وأكدت عضو المجلس نعيمة الحامي في تصريح صحفي أن "مجلس الدولة صوت في جلسة الاثنين على السير بمسارات القاعدة الدستورية والمناصب السيادية وتوحيد الحكومة بالتوازي، وذلك في خطوة لافتة من شأنها أن تمهد الطريق للقاء مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري".
وبدأ الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، في ظل تعثر تشكيل الحكومة للمرة الثانية. ويأتي اجتماع المجلس، بعد تعذّر انعقاده، وغداة فشل رئيس المجلس خالد المشري في عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب عقيلة صالح، كانت مقررة الأحد في الزنتان.