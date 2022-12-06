ليبيا.. المشري ينتقد إصرار الدبيبة على البقاء في السلطة

رد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، على رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا من خلال الانتخابات.

وقال المشري في تغريدة على "تويتر" إن "‏من جاء بالانتخابات يخرج بالانتخابات، ومن جاء باتفاق سياسي يخرج باتفاق سياسي. رُفِعت الأقلام وجفّت الصحف".

وقال الدبيبة خلال مشاركته في الملتقى الوطني الأول لمخاتير المحلات في ليبيا، الاثنين: "لن أتنحى عن السلطة إلا بعد وضع دستور للبلاد، حتى لو استغرق الأمر 10 سنوات أو أكثر. شعارنا في هذه المرحلة لا حروب ولا عودة للقتال مرة أخرى ولن نقبل بمزايدة أي شخص. ضيعنا بلادنا بثمن بخس في السنوات الماضية، وخيراتنا تسد كل احتياجاتنا واحتياجات جيراننا حتى نعيش في هناء".