تونس ترفض اتهامات مفوضية الاتحاد الأفريقي بالعنصرية ضد المهاجرين الأفارقة

أبدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم السبت، استغرابها من البيان الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي حول وضعية الجالية الأفريقية بتونس، معتبرة أن ما تضمنه من اتهامات باطل وبني على فهم خاطئ لموقف السلطات التونسية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تأسف للخلط غير المبرر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية، وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر وتزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية".