تحذيرات من خطورة الأمطار على متضرري زلزال الحوز
مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وجهت "حركة مغرب البيئة 2050" نداء للسلطات في المناطق التي ضربها زلزال الحوز، بشأن ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمساعدة المتضررين الذين يسكنون الخيام.
وطالبت سمية بلمقدم، رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، بالتعاطي بجدية مع الأمطار الموسمية المتوقعة التي يمكن أن تتسبب في سيول وانجرافات، خاصة وأن الزلزال خلف تصدعات في الجبال وأفرز صخورا سهلة الانجراف.
وقالت بلمقدم: "خلال زيارة ميدانية لقرية لإمين تالا بجماعة أمزميز، يتضح أن الجبل قابل للانكسار في أي وقت، والمنحدر جد خطير ولا يمكن نصب الخيام فيها".
انخفاض درجات الحرارة
ودعت بلمقدم إلى توعية سكان المناطق المنكوبة بضرورة إخلاء تلك المناطق والانتقال إلى السفوح أو الفضاءات البعيدة عن الخطر الذي قد تحمله الأمطار المقبلة.
وألحت المتحدثة على أن هذه المرحلة تحتاج التركيز على توعية السكان والتواصل المستمر معهم والبقاء في وضعية حذر وانتباه، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من سكان قرية إمين تالا، في حديثهم مع مراسل "إرم نيوز"، عن خوفهم من درجات الحرارة المنخفضة التي تعرفها المنطقة مع بداية فصل الشتاء.
وقال إبراهيم، وهو أحد السكان المحليين، إن الإعانات الغذائية غطت أكثر من 80% من احتياجات الناس في المنطقة، ويظل التحدي الحقيقي بناء المساكن.
وأضاف المتحدث ذاته: "نحن لسنا من ساكنة الصحراء حتى تنصب لنا الخيام، نحن نسكن الجبال وهي مناطق وعرة وتعرف أمطارا غزيرة ومستويات مرتفعة من الثلوج تفوق 3 أمتار".
وتابع إبراهيم: "مياه الأمطار ربما تجر التربة تحت الخيام، ما يمكن أن يُنتج سيولا جارفة، قد تؤذن بوقوع كارثة أخرى.. أمامنا خمسة أشهر من الأمطار والثلوج، هل تستطيع هذه الخيام مقاومتها؟".
خصوصية المتضررين
وقالت السيدة فاطمة إن "جودة الخيام تختلف وعدد منها قد لا يكون قادراً على مواجهة قوة الأمطار وثقل الثلوج".
ودعا بعض الفاعلين في المنطقة إلى إجلاء المتضررين وتخصيص ملاجئ في كل من مدن مراكش وورزازات واكادير، ريثما تتم إعادة بناء مساكن لهم.
وفي اتصال هاتفي، أجراه مراسل إرم نيوز في المغرب، مع عادل شهبون، المتخصص في علم الاجتماع، أوضح أنه لأجل تقديم حلول مؤقتة لإسكان ساكنة الجبل، يجب استحضار خصوصية هذه الفئة، وطبيعتها الاجتماعية.
وقال شهبون: "من الناحية الاجتماعية، سكان الجبل ينقسمون إلى رعاة متجولين يعتمدون على الرعي، وسكان قارين يعتمدون على الفلاحة، وهم عبارة عن تجمعات متفرقة هنا وهناك، قرى وعشائر".
وأضاف: "من مواصفات سكان الجبل، وخاصة القارين، حب الأرض والاعتماد على العائلة والعشيرة، وعليه فإن الحل الأفضل لإسكانهم دون المساس بهذه القواعد هو بناء قرى صغيرة مؤقتة، وفق تصميم يوفر الخصوصية، وتتوفر فيه جميع المرافق الأساسية".