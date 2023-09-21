تحذيرات من خطورة الأمطار على متضرري زلزال الحوز

مع اقتراب حلول فصل الشتاء، وجهت "حركة مغرب البيئة 2050" نداء للسلطات في المناطق التي ضربها زلزال الحوز، بشأن ضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمساعدة المتضررين الذين يسكنون الخيام.

وطالبت سمية بلمقدم، رئيسة "حركة مغرب البيئة 2050"، بالتعاطي بجدية مع الأمطار الموسمية المتوقعة التي يمكن أن تتسبب في سيول وانجرافات، خاصة وأن الزلزال خلف تصدعات في الجبال وأفرز صخورا سهلة الانجراف.

وقالت بلمقدم: "خلال زيارة ميدانية لقرية لإمين تالا بجماعة أمزميز، يتضح أن الجبل قابل للانكسار في أي وقت، والمنحدر جد خطير ولا يمكن نصب الخيام فيها".

انخفاض درجات الحرارة

ودعت بلمقدم إلى توعية سكان المناطق المنكوبة بضرورة إخلاء تلك المناطق والانتقال إلى السفوح أو الفضاءات البعيدة عن الخطر الذي قد تحمله الأمطار المقبلة.

وألحت المتحدثة على أن هذه المرحلة تحتاج التركيز على توعية السكان والتواصل المستمر معهم والبقاء في وضعية حذر وانتباه، خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة.