تونس.. إيداع القيادي في حركة "النهضة" نورالدين البحيري السجن

كشف مصدر قضائي، أن القضاء التونسي أصدر، اليوم الثلاثاء، مذكرة إيداع للسجن بحق القيادي في حركة "النهضة" نورالدين البحيري، الذي تم اعتقاله، مساء يوم الإثنين، من قبل عناصر الأمن.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "مذكرة الإيداع تأتي بتهمة تدليس قرارات قضائية ووثائق ذات صبغة قضائية بعد تقلد البحيري لمنصب وزير للعدل خلال فترة حكم حزبه بين 2012 و2013".

لكن سمير ديلو محامي البحيري قال في تصريح لقناة "التاسعة"، إن "مذكرة الإيداع بالسجن تتعلق بتصريح أدلى به البحيري، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وليس لتدليس قرارات قضائية"، إلا أن المحامي ديلو لم يكشف عن مضمون التصريح الذي أدلى به البحيري.