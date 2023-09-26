المغرب يعلن عدم تضرر "سدود أم الربيع" بعد زلزال الحوز

أفادت "وكالة الحوض المائي لأم الربيع" في المغرب بعدم تسجيل أي أضرار أصابت السدود التي تديرها الوكالة، إثر الزلزال الذي شهده إقليم الحوز، وفق "هسبريس".

وقالت الوكالة، في بيان، إنها أجرت تشخيصا لكافة المنشآت المائية التي تشرف عليها، لتقييم الأضرار والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.