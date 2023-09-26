المغرب يعلن عدم تضرر "سدود أم الربيع" بعد زلزال الحوز
أفادت "وكالة الحوض المائي لأم الربيع" في المغرب بعدم تسجيل أي أضرار أصابت السدود التي تديرها الوكالة، إثر الزلزال الذي شهده إقليم الحوز، وفق "هسبريس".
وقالت الوكالة، في بيان، إنها أجرت تشخيصا لكافة المنشآت المائية التي تشرف عليها، لتقييم الأضرار والشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها.
وأوضحت أن "التشخيص استهدف بالأساس سدود المسيرة وسيدي إدريس، وأحمد الحنصالي، والحسن الأول، ومولاي يوسف وآيت مسعود"، مبينة أن " الفحص والتشخيص شمل المراقبة الهندسية المدنية والتجهيزات ذات الصلة، واختبار التجهيزات الهيدروميكانية والإلكتروميكانية، وهي العمليات التي جرى تنفيذها طبقا لمعايير وإجراءات اللجنة الدولية للسدود الكبرى".