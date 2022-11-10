ليبيا.. المشري يطالب بالتعجيل في توحيد المناصب السيادية وتشكيل حكومة موحدة

طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، يوم الأربعاء، بالتعجيل في توحيد المناصب السيادية، وتشكيل حكومة موحدة.

جاء ذلك، خلال استقباله المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، بالعاصمة طرابلس، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته في فيسبوك.

ونقل البيان عن المشري، تأكيده أن "إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد مدعومة بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية".

وأكد المشري خلال الاجتماع "جهود مجلسه لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية"، وفق البيان ذاته.

من جهته، أكد نورلاند "دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا".

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه ليبيا أزمة سياسية حادة على ضوء تشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة له منذ آذار/ مارس الماضي.

وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى تفاهمات في المغرب بشأن القاعدة الدستورية وكذلك تسمية شاغلي المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في خطوة أشاعت أجواء من التفاؤل.

وقال وقتها رئيس البرلمان الليبي إنه تم الاتفاق على "استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خريطة طريق واضحة"، موضحا أنه "تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين".

من جهته، قال المشري إنه توصل "مع المستشار صالح إلى وجوب توحيد المؤسسات الليبية"، مشددا على أن "توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية هو ما سيفتح الباب لإجراء الانتخابات".

وجاءت هذه التطورات بعد مباشرة المبعوث الأممي الجديد، السينغالي عبدالله باتيلي، لمهامه وسط مشاورات مكثفة يقودها مع الفرقاء الليبيين في محاولة منه للتوصل إلى خريطة طريق جديدة بعد فشل الخريطة السابقة في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تنهي الانقسام في ليبيا.