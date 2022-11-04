صحيفة ليبية: مخابرات حكومة الدبيبة تحاصر منزل مترشح رئاسي وتعتقل أحد أقاربه

حاصرت عناصر من جهاز المخابرات التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، منزل المرشح الرئاسي ورجل الأعمال حسن طاطاناكي، في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت صحيفة "الساعة 24" المحلية، إن عناصر تابعين لرئيس جهاز المخابرات حسين العائب، حاصرت المنزل الكائن في منطقة الضهرة، وألقت القبض على أحد أفراد أسرة رجل الأعمال طاطاناكي. دون تفاصيل إضافية.

من جانبها قالت قناة "ليبيا اليوم" إنه تم القبض على ابن اخت طاطاناكي في مسكنه بـ"الضهرة".

ولم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي تصريح بالخصوص حتى الآن.

ويترأس طاطاناكي الذي يتحدر من شرق ليبيا، التجمع الليبي الديمقراطي، وسبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ويعتبر طاطاناكي من رجال الأعمال البارزين في ليبيا، وأبرز منافسي عائلة الدبيبة التي ينتمي لها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مجال الأعمال.