حكومة باشاغا تنتقد تعامل البعثة الأممية مع الدبيبة بشأن الانتخابات الليبية

وأبدت في بيان لها، استغرابها مما نشرته البعثة الأممية عقب لقاء وزير داخلية الحكومة منتهية الولاية مع المبعوث الأممي عن جاهزية وزارة داخلية الدبيبة؛ لضمان أمن وسلامة الانتخابات.

واعتبرت أن "الحكومة منتهية الولاية لا يتجاوز نفوذها ومجال تحركها العاصمة الليبية طرابلس، وبعض المناطق المجاورة لها".

وأضافت أن "هذه الأخبار هدفها التضليل، وينبغي ألا ينطلي على البعثة الأممية مثل هذه الأمور"، وفق البيان ذاته.

وطالبت حكومة باشاغا البعثة الأممية بـ"احترام قرار مجلس الأمن بِشأن إنشائها وتحديد مهامها بممارسة الوساطة من خلال مساعيها الحميدة للقيام بِمهامها المكلفة بها".