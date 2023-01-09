المنفي يلتقي حفتر في القاهرة لدفع جهود التهدئة الليبية
أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التقى اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مسعى لتعزيز جهود التهدئة بين مختلف الأطراف الليبية استعدادا للذهاب نحو الانتخابات القادمة.
وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، محمد الشريف، إنّ "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى اليوم في القاهرة عددا من المسؤولين من بينهم المشير خليفة حفتر، وعددا من المسؤولين المصريين.
وأوضح في تصريحات لتلفزيون "بانوراما" الليبي، أنّ "الاجتماع يأتي لتعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية"، دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.
ويعتبر لقاء المنفي وحفتر، الثاني من نوعه، منذ اجتماعهما في الـ11 من شهر فبراير/شباط 2021، حين زار المنفي بنغازي، والتقى حفتر في فندق الفضيل بالمدينة.
وتأتي الأنباء عن لقاء المنفي وحفتر في القاهرة، بعد الاجتماع الأخير لرئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية، وإعلانهما في بيان مشترك التوافق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
كما يأتي اللقاء في سياق الحراك السياسي الذي تشهده ليبيا لتنقية المناخ العام والسعي إلى توفير أرضية توافقية للذهاب إلى الانتخابات.
وافتتح في ليبيا، مساء أمس الأحد، الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، وسط دعوات متصاعدة إلى استكمال المسار الدستوري لإجراء الانتخابات المرتقبة في البلاد.