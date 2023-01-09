المنفي يلتقي حفتر في القاهرة لدفع جهود التهدئة الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التقى اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مسعى لتعزيز جهود التهدئة بين مختلف الأطراف الليبية استعدادا للذهاب نحو الانتخابات القادمة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، محمد الشريف، إنّ "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التقى اليوم في القاهرة عددا من المسؤولين من بينهم المشير خليفة حفتر، وعددا من المسؤولين المصريين.