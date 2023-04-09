قانون للإعلام يتضمّن عقوبات جديدة أمام مجلس الأمة الجزائري
ينتظر أن يقدم وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني الإثنين، مشروع قانون الإعلام أمام مجلس الأمة، الغرفة الثانية في البرلمان، بعدما سبق أن صادقت عليه الغرفة الأولى، المجلس الشعبي الوطني في 28 آذار/مارس، بحسب بيان لمجلس الأمة.
وذكر البيان أن جدول أعماله ليوم الإثنين يتضمن تقديم "مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام"، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.
كذلك، تضمن القانون إلزامية الحصول على "اعتماد" من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.
وينص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرنس برس على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".
وفي المقابل، يكفي التصريح بإنشاء "الصحف والمجلات" بدون انتظار اعتماد من وزارة الاتصال، بحسب النص.
وسيتم بموجب القانون الجديد إنشاء "سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية" إلى جانب سلطة ضبط النشاط السمعي بصري، الموجودة حاليا والمكلفة مراقبة عمل القنوات التلفزيونية.
وهذا أول تعديل في قانون الإعلام يصدر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله للحكم في نهاية 2019، إذ سبق للحكومات الجزائرية المتعاقبة تعديل القانون الصادر في 1990 مرات عدة.