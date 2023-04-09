قانون للإعلام يتضمّن عقوبات جديدة أمام مجلس الأمة الجزائري

وذكر البيان أن جدول أعماله ليوم الإثنين يتضمن تقديم "مشروع قانون عضوي يتعلق بالإعلام"، تضمن عقوبات مالية لمن يتلقى تمويلا او إعانة من "جهة أجنبية"، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

كذلك، تضمن القانون إلزامية الحصول على "اعتماد" من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وينص مشروع القانون الذي اطلعت عليه وكالة فرنس برس على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) "لكل شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد".