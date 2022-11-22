الدبلوماسي الأمريكي بونييت تالوار يقدم أوراق اعتماده سفيرًا في المغرب‎‎

قدّم الدبلوماسي الأمريكي البارز بونييت تالوار، الاثنين بالعاصمة الرباط، أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بصفته سفيراً مفوضاً فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المغرب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من سنة على تأخر إدارة جو بايدن في تعيين سفير جديد بالمغرب.

وعلّق السفير تالوار ذو الأصول الهندية، في تدوينة نشرتها السفارة الأميركية بالرباط، على تقديم أوراق اعتماده: "شكراً لوزارة الخارجية على ترحيبكم الحار اليوم. لقد أجريت تواً مع وزير الخارجية بوريطة مناقشة ممتازة حول كيفية تقوية الروابط القوية بين المغرب والولايات المتحدة".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، وافق في شهر سبتمبر الماضي على تعيين تالوار سفيرًا في العاصمة المغربية الرباط، خلفاً للسفير السابق، ديفيد فيشر.

وتدرج بونييت تالوار في مناصب عليا بمجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية، والبيت الأبيض، ومجلس الشيوخ الأمريكي.

وقبل تعيينه بهذا المنصب الجديد، شغل تالوار منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية، كما شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومديرا في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

كما عمل السفير الجديد جنباً إلى جنب مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في منصب مستشار في شؤون الشرق الأوسط.

وشغل تالوار أيضا مناصب في لجان التخطيط الدبلوماسي داخل البرلمان ووزارة الخارجية الأمريكية، وهو باحث في مركز جامعة بنسلفانيا، ومستشار لمنظمة إنتر ميديت غير الحكومية لحل النزاعات.

وفي عام 2012، صنفت مجلة "فورين بوليسي" تالوار على أنه واحد من أقوى 50 ديمقراطيا في السياسة الخارجية.