برلماني ليبي يكشف عن لقاء مرتقب بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"

كشف النائب في البرلمان الليبي، إسماعيل الشريف، اليوم الخميس، عن لقاء مرتقب خلال اليومين المقبلين في مدينة سرت الليبية، بين أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وأكد الشريف، في تصريحات لقناة "بانوراما" المحلية، أن الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري، منوهًا إلى أن هناك استجابة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للحضور للاجتماع المرتقب.

واستبعد البرلماني الليبي، حضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي الاجتماع المرتقب بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكنه شدد على أن مجلس النواب الليبي متمسك بأن يكون الحوار مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية.

ويأتي ذلك، وسط خلافات متصاعدة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول المناصب السيادية، وذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.