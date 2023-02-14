بعد أزمة أميرة بوراوي.. تبون يؤكد متانة العلاقة "الصلبة" بين الجزائر وتونس

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون متانة العلاقات مع تونس، واصفاً إياها بـ "الصلبة"، وذلك في أول اتصال يجريه مع نظيره التونسي قيس سعيد، عقب أزمة ترحيل الناشطة أميرة بوراوي.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، أن تبون أجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع قيس سعيد، وإن "المحادثات تناولت العلاقات الثنائية الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين"، كما "تناول الرئيسان مسائل ثنائية، ذات الاهتمام المشترك".

وتعد هذه المكالمة الهاتفية الأولى منذ أزمة ترحيل الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي إلى فرنسا، وما أثارته من جدل.

وكانت الجزائر قد وجهت، يوم الإثنين، اتهامات إلى "أطراف" لم تسمها بمحاولة زعزعة العلاقات بينها وبين تونس على خلفية قضية ترحيل الناشطة أميرة بوراوي إلى باريس.