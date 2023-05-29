عاملون بالقطاع الصحي التونسي يضربون احتجاجا على تردي أوضاعهم

نفذ عاملون في القطاع الصحي في تونس، يوم الإثنين، اعتصاما ووقفة أمام وزارة الصحة؛ احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللمطالبة بسن قانون أساسي ينظم مهنتهم.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، خلال الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة الصحة في العاصمة تونس، بدء الإضراب عن العمل ووقف كافة الخدمات التي يقدمونها باستثناء الحالات الطارئة.