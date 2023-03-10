تونس.. إيداع الحبيب اللوز والقاضي العكرمي السجن

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز"، إنه بعد سلسلة من التحقيقات مع القيادي في حركة "النهضة" منذ توقيفه قبل أكثر من أسبوع تم إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحقه، كما تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق القاضي المعزول البشير العكرمي على خلفية تورطه في إخفاء وثائق والتستر على حقائق في علاقة باغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي.

وأوضح المصدر، أن "قرار سجن اللوز، جاء على خلفية الانتماء إلى تنظيم إرهابي والتحريض وبث خطاب متطرف، أدى إلى عمليات الاغتيال السياسي في تونس"، كما قرر القاضي إصدار مذكرة الإيداع بالسجن بعد انتهاء آجال التوقيف.