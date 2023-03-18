بتصريحات عن تقاسم حقل البوري النفطي.. قيس سعيد يثير غضبا في ليبيا

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد حول تقاسم حقل "البوري" النفطي غضب السلطات الليبية، التي اعتبرت أنّ القضية محسومة من القضاء الدولي، بينما اعتبر سياسيون ليبيون أن تصريحات سعيد حملت مساسا بالسيادة الليبية.

وكان الرئيس سعيد قد صرّح خلال زيارته لمقر المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يوم الخميس الماضي، بأن تونس لم تحصل من حقل البوري إلا على "الفتات القليل"، مطالبًا بمقاسمة الحقل مناصفة بين ليبيا وتونس، ومضيفا "أن الحقل يمكن أن يؤمّن كل حاجيات تونس وأكثر.

وأقر سعيّد برفض الجانب الليبي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرًا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.