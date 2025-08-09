الشرطة البريطانية توقف 150 شخصا لدعمهم منظمة "فلسطين أكشن"
logo
المغرب العربي

"قضية بوخرص".. فرنسا تُصدر مذكرة دولية لتوقيف دبلوماسي جزائري

"قضية بوخرص".. فرنسا تُصدر مذكرة دولية لتوقيف دبلوماسي جزائري
علما فرنسا والجزائرالمصدر: ا ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
09 أغسطس 2025، 2:21 م

قالت صحيفة "لوموند" إن  فرنسا أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصدر قضائي، فإن المذكرة صدرت بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول للسفارة الجزائرية في باريس (2021-2024).

ومذكرة التوقيف تتضمن "تهم المشاركة في منظمة إجرامية إرهابية بهدف الإعداد لارتكاب جريمة واحدة أو أكثر".

أخبار ذات علاقة

"الحزم والمواجهة".. هل دخل ماكرون مرحلة جديدة من النزاع مع الجزائر؟

"الحزم والمواجهة".. هل دخل ماكرون مرحلة جديدة من النزاع مع الجزائر؟

 وذكرت "لوموند" أن المحققين يشتبهون في تورط سلوم  في اختطاف الصحفي الجزائري أمير بوخرص، الذي انتقد السلطات الجزائرية من الخارج، في أبريل/نيسان العام 2024، بضواحي باريس.

وكانت الجزائر طلبت تسليم هذا الصحفي والمدون البالغ من العمر 41 عاماً، لكن المحاكم الفرنسية رفضت تسليمه في العام 2022.

أخبار ذات علاقة

قرار فرنسي يمنع احتمال تسليم الناشط أمير بوخرص إلى الجزائر

قرار فرنسي يمنع احتمال تسليم الناشط أمير بوخرص إلى الجزائر

 وتشهد العلاقات بين فرنسا والجزائر أزمة طويلة الأمد، وقبل أيام أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات للحكومة باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجزائر، وتعليق اتفاقية تخفيف متطلبات التأشيرة بين البلدين.

وبعد ذلك، حذَّر سليمان زرقاني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري)، من التوتر المتفاقم بين الجزائر وفرنسا.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC