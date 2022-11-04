عقيلة صالح يشكل لجنة برلمانية لتوزيع الثروات الليبية

أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة مهمتها وضع آلية لتوزيع الثروات وفق التوزيع الجغرافي للبلاد وعدد السكان، واعتبارا لمواقع إنتاج وتصدير النفط.

ووفق ما جاء في الموقع الرسمي للبرلمان، فإنّ المادة الأولى من القرار تنصّ على أن "الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تمكين جميع الليبيين من الاستفادة من ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة، وتحقيق التنمية في المناطق التي توجد فيها مواقع الإنتاج أو التصدير".

ونص القرار كذلك على "ضرورة تقديم اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها لرئاسة مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني نوفمبر الجاري".

وقد ضمت اللجنة 11 عضوا وصفوا بأنهم "من الخبراء" دون ذكر اختصاصاتهم، وهم: علي الحبري وامراجع سليمان وفاخر الفاخري وحمودة الأسود ومسعود قريفة وإدريس حسين وإبراهيم محمد والسنوسي الزوام ومحمد الصادق ومحمد بوسنينة وعبد الرحمن محمد، على أن يختاروا من بينهم رئيسا في أول اجتماع لهم.

ويعد توزيع الثروات بشكل عادل في ليبيا من المطالب الأساسية التي يرفعها الليبيون منذ سنوات.

وكان الخبير الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي طالب قبل أيام بأن يتم توزيع وإدارة عوائد النفط والغاز بشكل عادل، لا سيما أنه يعتبر مطلبا شعبيا من قبل كافة المناطق الليبية والتي تعاني الحرمان طيلة السنوات الماضية، وفق ما نقله عنه موقع "أخبار ليبيا".

وأضاف الشحومي أن "هناك إساءة واسعة لإدارة المال العام وتزايدا مفرطا في حجم الإهدار لمناطق إنتاج الثروة النفطية"، مطالبا البرلمان بأن "يرسم إطارًا جديدًا يستهدف تحقيق العدالة في توزيع الإيراد وتنميته بدلًا من إهداره، وتحسين كفاءة استخدامه، بالإضافة إلى توفير سبل العيش الكريم عبر تحقيق التنمية المكانية والبشرية المناسبة"، وفق تعبيره.

وشهدت مواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز الليبي خلال الأشهر الماضية حالات اضطراب ووقف للإنتاج؛ بسبب الخلافات السياسية التي ألقت بظلالها على هذا القطاع الحيوي في البلاد، وسط دعوات إلى توحيد الجهود وحسن استثمار هذه الثروة لمصلحة الشعب الليبي.