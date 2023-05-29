خططت لعملية في طنجة.. الأمن المغربي يعلن تفكيك "خلية داعشية"
أعلن المغرب اليوم الإثنين، تفكيك خلية "إرهابية" موالية لتنظيم "داعش" تنشط في مدينة طنجة، كانت بصدد التحضير لتنفيذ "مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".
وذكر بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن "الخلية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 عامًا".
وجاء في البيان المكتب أن "عناصر الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية".
وأشار إلى أن المشتبه فيهم "حاولوا ربط علاقات مع عناصر إرهابية أخرى تنشط خارج المملكة، بهدف التنسيق معهم للالتحاق بإحدى فروع تنظيم داعش، خاصة في منطقة الساحل والصحراء، وذلك مباشرة بعد تنفيذ مخططاتهم الإرهابية التي كانوا يعتزمون القيام بها داخل المملكة".
وأكد أنه جرى إيداع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل إجراء البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.