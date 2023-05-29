خططت لعملية في طنجة.. الأمن المغربي يعلن تفكيك "خلية داعشية"

أعلن المغرب اليوم الإثنين، تفكيك خلية "إرهابية" موالية لتنظيم "داعش" تنشط في مدينة طنجة، كانت بصدد التحضير لتنفيذ "مشاريع إرهابية خطيرة تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة".

وذكر بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أوردته وكالة الأنباء المغربية، أن "الخلية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 31 و40 عامًا".

وجاء في البيان المكتب أن "عناصر الخلية الإرهابية بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم داعش، وكانوا يستعدون لتنفيذ مشاريع تخريبية تستهدف منشآت حيوية وأمنية".