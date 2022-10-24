باتيلي يقدم بإحاطة لمجلس الأمن "رؤية سوداوية" حول أوضاع لبييا



عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، يوم الإثنين، عن "رؤية سوداوية" للأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك خلال إحاطة أولى قدمها باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي.

وقال إن "الانتخابات في ليبيا قد تتأجل لعدم وجود إجراءات ملموسة بالمسار الدستوري، وهناك خلافات عميقة بشأن إنهاء الوضع الراهن".

وأضاف: "أجريتُ لقاءات في ليبيا كي أفهم الجمود السياسي بشكل أشمل"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي أجراها أظهرت خلافات عميقة حول كيفية تخطي ليبيا للأزمة الراهنة".

واعتبر أن "الاضطرابات والاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، أدت إلى تغير موازين القوى فيها"، لافتا إلى "هشاشة الوضع الأمني في العاصمة حاليا".

وأعلن باتيلي أن "اللجنة العسكرية 5+5 ستجتمع في سرت الخميس القادم تحت رعاية الأمم المتحدة".

وقال: "أنوي جمع رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري من أجل حثهما على إكمال المسار الدستوري".

وكان باتيلي غرد على صفحته الرسمية بموقع تويتر قبيل بدء الإحاطة بقوله، إن "الليبيين يستحقون أن تنتهي هذه الأزمة، كما يستحقون دعما جماعيا ومنسقا من المجتمع الدولي".

وأجرى باتيلي لقاءات عدة خلال الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين ليبيين من بينهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش.

وأمام مجلس الأمن أيضًا، دعا مندوب الولايات المتحدة إلى تحديد مواعيد زمنية واضحة لإجراء الانتخابات في ليبيا، بينما شددت فرنسا على ضرورة اعتماد خريطة طريق جديدة في هذا البلد في ظل الانسداد السياسي الراهن إثر تعثر إجراء الانتخابات في موعدها.

ودعا المندوب الأمريكي "كافة الأطراف الليبية إلى المشاركة في الجهود الأممية للاتفاق على القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات".

وأشار إلى "أنهم اقتربوا من الاتفاق في أكثر من مناسبة، ومن المهم تجديد جدول زمني واقعي للانتخابات".

من جانبه، قال مندوب فرنسا، إنه "من الضروري العمل على خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا بهدف معالجة الوضع الراهن".

وأضاف أنه "يتعين أن يكون هناك هدف أساسي بالنسبة لليبيا يتمثل في توحيد الحكومة، بحيث تحكم كل الليبيين".

بدوره، أعرب المندوب البريطاني في الأمم المتحدة عن "أسفه من أن النخبة السياسية الليبية لم تتفق على أي أساس لانتخابات رئاسية ونيابية".

من ناحيتها، حذرت روسيا من أن استمرار ازدواجية السلطة في ليبيا سيؤدي إلى عدم الاستقرار.

وأشار المندوب الروسي خلال كلمته أمام مجلس الأمن إلى "ضرورة تفعيل دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد تعيين قيادة جديدة لها".