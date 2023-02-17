الخارجية المصرية تكشف آخر تطورات قضية المواطنين المختطفين في ليبيا

كشفت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، آخر تطورات قضية المواطنين المصريين الستة المختطفين في ليبيا، والتحركات التي تجري لإطلاق سراحهم.

وقالت الخارجية المصرية في بيان إنها "تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا، والذي لا يخضع للسلطات الليبية".

ولفتت الوزارة إلى تواصل السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.