ليبيا.. إطلاق سراح عبدالله منصور‎‎ القيادي البارز في نظام القذافي

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، اليوم الأحد، الإفراج عن القيادي في النظام السابق عبد الله منصور.

ووفق ما أوردته قناة "ليبيا الأحرار"، فإن الإفراج عن "منصور" تم بالتنسيق مع النائب العام والمدعي العسكري، وذلك بعد أن قضى 12 عامًا في السجن في العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادر ليبية أخرى بأن "منصور" استقل طائرة حكومية خاصة برفقة وزير العمل الليبي وغادر البلاد إلى دولة النيجر بناءً على طلبه.

وقالت صحيفة المرصد الليبية إن الإفراج عن "منصور" جاء بعد وساطة قادها رئيس النيجر محمد أبوعزوم لدى السلطات في طرابلس لتنفيذ الحكم الصادر منذ سنوات بالإفراج عنه حتى كُللت، اليوم، بالنجاح.