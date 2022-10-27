توتر ومواجهات بين الأمن ومحتجين في جرجيس التونسية

وشهدت جرجيس على امتداد أكثر من أسبوعين سلسلة تحركات احتجاجية، على خلفية عجز السلطات التونسية على انتشال جثث عدد من المهاجرين غير النظاميين، غرقوا في البحر منذ ما يقارب الشهر.

ونفّذت عائلات المفقودين احتجاجات طالبوا خلالها بالكشف عن مصير أبنائهم بعد أن تعددت الروايات حول إمكانية دفنهم في مقابر مخصصة لدفن جثث الأفارقة من جنوب الصحراء.

واعتصم المحتجون الخميس أمام مقر بلدية جرجيس، وشددوا على أنهم سيواصلون الاعتصام إلى حين تمكينهم من جثث أبنائهم.

وأصدرت بلدية جرجيس بيانا قالت فيه: "على إثر تنفيذ عدد من عائلات المفقودين والمواطنين اعتصاما أمام البلدية رغبة منهم في الاطلاع على المعطيات المتوفرة لديها بحثا عن الحقيقة فإنه يهمنا تجديد تفهمنا وتضامننا مع عائلات المفقودين من أجل إيجاد أبنائها وكشف الحقيقة ومحاسبة من ثبت تورّطه في فاجعة جرجيس".

وأضافت البلدية في بيانها: "نؤكد قولا وفعلا أن لا علاقة لنا باخفاء أي معلومة كانت من شأنها أن تعيق مسار التحقيق وتضع ما لديها على ذمة فريق الدفاع".

وتابع البيان: "تنأى البلدية بنفسها عن الخوض في تفاصيل معارك جانبية أو شخصية أوسياسية قصد تشتيت جهود أسر المفقودين وهيئة الدفاع للوصول إلى الحقيقة وما حدث اليوم بالبلدية هو دليل على توجيه الرأي العام إلى مسار مغلوط".

ودعت البلدية إلى "وضع اليد في اليد وتوحيد جهود الجميع دون تعطيل للمصالح الحيوية في المرفق العام وذلك تحقيقا للهدف المشترك وهو معرفة الحقيقة في هذه الفاجعة الأليمة وتحميل كل المتدخلين مسؤولياتهم".

يذكر أن مدينة جرجيس شهدت مؤخرا إضرابا عاما دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة القوية في البلاد، وذلك بالتنسيق مع جمعية البحار واتحاد المزارعين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الصناعة والتجارة.

وجاء الإضراب وسط غضب متصاعد في هذه المدينة بعد غرق مركب للهجرة غير النظامية؛ ما أدى إلى وفاة العديد من الشباب من جرجيس ومن مدن أخرى في تونس، وأسلوب تعامل السلطات مع هذه الواقعة.

وأغلقت المتاجر والمدارس والمؤسسات الحكومية، فيما اقتصرت الخدمات على تلك الخدمة الصحية الطارئة.