ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يتمسك برفض شروط البرلمان

واعتبر أنّ "أهم مسار اليوم هو المسار الدستوري، وعلى المجلسين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه قبل الذهاب في المسارات الأخرى وهي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".

وكانت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية كشفت الثلاثاء، عن التقرير النهائي للجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية التابعة له ضمن تنفيذ التوافقات مع مجلس النواب لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن "مكتب رئاسة المجلس برئاسة خالد المشري وبحضور النائبين الأول والثاني ناجي مختار وعمر بوشاح عقدوا اجتماعا اليوم مع لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس بمقره في طرابلس".

ووفق البيان فقد "تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة"، دون أن يشير إلى موعد محدد لها.

ويُجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات لحل الأزمة الليبية عبر مسارات بينها، إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، فضلا عن مساعي التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات المقبلة وفقها.