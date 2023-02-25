بتهمة "التآمر على أمن الدولة".. القضاء التونسي يقرر إيداع زعيم "الحزب الجمهوري" السجن
قرر القضاء التونسي، اليوم السبت، إيداع زعيم "الحزب الجمهوري" التونسي المعارض عصام الشابي السجن، بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة في التحقيق في قضايا الإرهاب)، بينت علاقة عصام الشابي بالشبكة المتهمة بـ "التآمر على أمن الدولة".
وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال متواصلة في القضية بعد الإيقافات الجديدة التي شملت، خلال الساعات القليلة الماضية، كلًا من: الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والناشط السياسي والقيادي السابق في حزب "نداء تونس"، رضا بلحاج، وجوهر بن مبارك القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
ومن المنتظر أن تفضي التحقيقات المتواصلة بشكل مكثف إلى إيقافات جديدة تشمل قيادات في جبهة "الخلاص الوطني" المعارضة، بحسب ما أفاد مصدر أمني لـ "إرم نيوز".
وفي وقت سابق اليوم السبت، أصدر القضاء التونسي، مذكرات إيداع في السجن بحق رجل الأعمال المثير للجدل كمال لطيف، و الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي بتهمة التآمر على أمن الدولة.