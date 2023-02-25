بتهمة "التآمر على أمن الدولة".. القضاء التونسي يقرر إيداع زعيم "الحزب الجمهوري" السجن

قرر القضاء التونسي، اليوم السبت، إيداع زعيم "الحزب الجمهوري" التونسي المعارض عصام الشابي السجن، بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وقال مصدر قضائي لـ "إرم نيوز" إن التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة في التحقيق في قضايا الإرهاب)، بينت علاقة عصام الشابي بالشبكة المتهمة بـ "التآمر على أمن الدولة".

وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال متواصلة في القضية بعد الإيقافات الجديدة التي شملت، خلال الساعات القليلة الماضية، كلًا من: الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، والناشط السياسي والقيادي السابق في حزب "نداء تونس"، رضا بلحاج، وجوهر بن مبارك القيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.