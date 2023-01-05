صالح والمشري يتفقان في القاهرة على "خريطة طريق" لإجراء الانتخابات الليبية
أعلن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وقال المجلسان في بيان مشترك، وقَّعه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إنه "حرصًا على إنجاز مسار دستوري توافقي للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وبعد الاطلاع على الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، تم الاتفاق على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس".
وأضاف البيان أنه "تم الاتفاق على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات".
وتوجه رئيسا المجلسين بالشكر إلى جمهورية مصر العربية التي احتضنت، اليوم الخميس، اللقاء بينهما، وكافة الأطراف الدولية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي رعت هذا الاجتماع.
وأكد مصدر برلماني تابع اجتماع اليوم في القاهرة لـ"إرم نيوز"، أن مجلسي النواب والدولة يتجهان نحو إحياء المشاورات الثنائية بينهما فيما يتعلق بمسار الانتخابات، بدءًا بالقاعدة الدستورية ووصولًا إلى مصير الحكومة الحالية، واحتمال الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات.
وعقد اجتماع القاهرة، اليوم الخميس، برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، في سياق حراك داخلي ودولي يهدف إلى كسر الجمود السياسي، والذهاب إلى الانتخابات في هذا العام الجديد.
كما انعقد الاجتماع أيضًا بعد أيام من انتقادات لاذعة وجهها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة إلى المجلسين، متهمًا إياهما بـ"التعطيل والعمل على تمديد الأزمة من أجل البقاء في السلطة لأكثر فترة ممكنة"، وفق تعبيره.
وكان آخر لقاء بين صالح والمشري قد جرى بالمغرب، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم خلاله التوافق على توحيد السلطة التنفيذية وتعيين شاغلي المناصب السيادية، قبل أن يتعطل الحوار مجددًا بين المجلسين.