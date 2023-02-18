باحتجاجات في 8 محافظات.. اتحاد الشغل التونسي يعلن التعبئة العامة ضد الحكومة
بدأ اتحاد الشغل التونسي، اليوم السبت، تعبئة النقابيين في ثماني محافظات للاحتجاج على سياسات الحكومة وتعاطيها مع الملفين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وأثر ذلك على السلم الاجتماعي.
ونفذ آلاف النقابيين، اليوم السبت، في الاتحادات الجهوية للشغل بثماني محافظات، هي: صفاقس، القيروان، القصرين، المنستير، نابل، بنزرت، مدنين، توزر، تجمعات أمام مقرات الاتحاد ثم قاموا بمسيرات وسط المدن رفعوا خلالها شعارات تنادي بتوفير الكرامة للتونسيين وتندد بسياسات الحكومة.
واعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي حفيظ حفيظ، أن المنظمة النقابية "تعيش اليوم محطة جديدة على المستوى الوطني والدولي خاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، ولهذا قررت الهيئة الإدارية الوطنية الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية السلمية الحضارية".
وفي كلمة أمام النقابيين المتجمعين في محافظة القيروان، وسط البلاد، قال حفيظ إن هذه التحركات تأتي "بعد محاصرة واعتقال عدد من النقابيين والنقابيات نتيجة ممارستهم لنشاطهم النقابي، وتنظيم إضرابات بما يضمنه الدستور والمواثيق الدولية"، وفق تعبيره.
وندد حفيظ بما سماه "الإجراءات المجحفة التي تضمنها قانون المالية لهذه السنة، خاصة في باب الدعم وتقليص نسبة 26.5 من الدعم مما تسبب في ارتفاع الأسعار، لا سيما في المواد الأساسية"، معتبرًا أن "الاتحاد لم يبق مكتوف الأيدي ويترك شعبه يعاني الويلات، وقرر إعداد مبادرة "إنقاذ تونس" بالتنسيق مع المنظمات الوطنية الأخرى".
وفي صفاقس، كبرى محافظات الجنوب التونسي، تجمع عدد كبير من النقابيين أمام مقر اتحاد الشغل، في خطوة أولى من التحركات النقابية التي أقرتها الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل.
وفي محافظة المنستير الساحلية، قال نائب أمين عام اتحاد الشغل عبدالله العشي، إن التجمع النقابي يأتي للتعبير عن ''رفض الوضع الذي آلت إليه البلاد، ورفض كل سياسات القمع وتشويه النقابيين".
وكانت الهيئة الوطنية الإدارية الطارئة للاتحاد (أكبر هيكل تنفيذي في المنظمة النقابية) المنعقدة بتاريخ 3 فبراير/شباط الجاري، قد دعت إلى تنظيم تحركات قطاعية وجهوية ووطنية "تصديًا لسياسة رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العامة ودفاعًا عن التونسيين في العيش الكريم وتمسكًا بتفعيل كل الاتفاقيات القطاعية".
وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد، والناطق باسمه، سامي الطاهري، أمس الجمعة، أن "العنوان الأبرز لهذه التحركات هو الوضع الاجتماعي المتدهور"، مشيرًا إلى إبرام اتحاد الشغل التونسي اتفاق 14 سبتمبر/أيلول الخاص بالزيادة في الرواتب بالقطاع العام، متهمًا الحكومة بـ "التعسف على ما تم الاتفاق عليه".
وتشهد علاقة اتحاد الشغل التونسي برئاسة الجمهورية توترًا لافتًا، لا سيما بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد، وانتقد فيه بشدة المنظمة النقابية والعمل النقابي؛ ما اعتبره اتحاد الشغل "إعلان حرب" عليه، إضافة إلى توقيف قيادات نقابية للتحقيق معهم على خلفية شبهات فساد.