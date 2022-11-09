المنفي يطالب بـ"لقاء جامع" للأطراف الليبية بهدف الوصول إلى الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، ضرورة عقد لقاء جامع لكل الأطراف المعنية بالقضية الليبية.

وقال المنفي إبان استقباله الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا عبد الله باتيلي، إن هذا اللقاء "سيكون برعاية الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى الانتخابات وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي".

بدوره، أشاد باتيلي، بجهود رئيس المجلس الرئاسي في "إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتعاونه المتواصل مع الجهود الأممية والدول الداعمة لاستقرار ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد".

وذكر المجلس الرئاسي في بيان، أن اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وتناول سُبل دفع العملية السياسية.