باتيلي يكشف عن مبادرة أممية جديدة للانتخابات في ليبيا

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم الإثنين، مبادرة أممية جديدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، متعهدًا بتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات خلال العام 2023.

وقال باتيلي: "قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023. وفي هذا الصدد، اعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا".

جاء ذلك في إحاطة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الدولي، شدد فيها على أن أغلب المؤسّسات الليبيـة خسرت شرعيتها منذ سنوات، وحتى اليوم لم يتمكن مجلسا النواب والدولة من الاتفاق على إجراء الانتخابات.

وأضاف باتيلي: "سأقوم بإنشاء لجنة تجمع كل الأطراف الفاعلة في ليبيا لإعداد إطار محدّد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت".

وأوضح أن اللجنة تهدف إلى "الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب".